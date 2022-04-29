İran, Lübnan'a 'buğday ve yakıt temini' teklifinde bulundu

İran, ekonomik krizle mücadele eden Lübnan'a "buğday ve yakıt" temin etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla Lübnanlı mevkidaşı Abdallah Buhabib'i telefonla aradı.

Görüşmede Abdullahiyan, Buhabib'e İran'ın "ekonomik olarak zor günlerden geçen Lübnan'ın yanında durduğunu, buğday ve yakıt temin etmeye de hazır olduğunu" iletti.

Abdullahiyan, Körfez ülkelerinin büyükelçilerini yeniden Lübnan'a göndermesini İran'ın memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Nükleer müzakerelere de değinen Abdullahiyan, aynı yolda ilerleyerek anlaşmaya varma noktasında iyimser olduklarını ifade etti.

Lübnan'daki yakıt ve buğday krizi

Lübnan özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.

Merkez Bankası'nın Ağustos 2021 itibarıyla akaryakıttaki sübvanseyi kaldırmasıyla birlikte ülkede yakıt krizi patlak vermişti.

Lübnan'da İran'ın müttefiki olan Hizbullah, ülkedeki yakıt krizini çözmek için Eylül 2021'de İran'a ait yakıtı Suriye üzerinden Lübnan'a taşımıştı.

Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren savaş da Lübnan'daki buğday stokunu eritti.

Buğdayın yüzde 60'ını Ukrayna ve Rusya'dan ithal eden Lübnan'ın Ekonomi Bakanı Emin Selam, 25 Şubat'ta yaptığı açıklamada, sadece bir aylık buğday stokunun kaldığını söylemişti.