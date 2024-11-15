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İran Liderinin Temsilcisi Laricani, Lübnan Yetkilileri ile Görüştü

İran Liderinin Temsilcisi Laricani, Lübnan Yetkilileri ile Görüştü
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İran lideri Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Laricani, Lübnan Başbakanı Mikati ve Meclis Başkanı Berri ile bir araya gelerek ülkedeki durumu değerlendirdi. Görüşmelerde İsrail'in saldırganlığına karşı ateşkes çağrısı yapıldı.

İran lideri Ali Hamaney'in Başdanışmanı ve Lübnan Özel Temsilcisi Ali Laricani, Başbakan Necib Mikati ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Lübnan Başbakanı Mikati'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Laricani ve beraberindeki heyet, başkent Beyrut'ta Mikati tarafından kabul edildi.

Toplantıda Başbakan Mikati, "1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının uygulanması, ulusal birliğin desteklenmesi ve Lübnanlılar arasında hassasiyet oluşturacak ve bir tarafı diğerinin aleyhine olacak şekilde kayıracak pozisyonlar alınmaması bakımından Lübnan devletinin duruşunun desteklenmesi gerektiğini" vurguladı.

Laricani ise ülkeye yönelik saldırıların durdurulması, ateşkes sağlanması ve 1701 sayılı BMGK kararının uygulanmasının Lübnan hükümetinin önceliği olduğunu bildiklerini, İran'ın Lübnan hükümeti tarafından alınan her türlü kararı ve Lübnanlıların üzerinde mutabık kaldığı bir cumhurbaşkanının seçilmesini desteklediğini ifade etti.

"Hiçbir şeyi bozmak istemiyoruz"

Lübnan Meclis Başkanı Berri'nin ofisinden yapılan açıklamada ise görüşmede bölgedeki genel durum, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırganlığı ve mülteciler meselelerinin ele alındığı aktarıldı.

Laricani, görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırganlığından kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması için Lübnanlı yetkililerle istişarelerde bulunduğunu belirtti.

ABD'nin, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması amacıyla BMGK'nın 1701 sayılı kararına dayanan anlaşmanın taslağını Lübnan Meclis Başkanı Berri'ye sunmasının ardından İran'ın bu anlaşmayı bozmak isteyip istemediğinin sorulması üzerine Laricani, "Hiçbir şeyi bozmak istemiyoruz. Çözümler arıyoruz. Lübnan'ı her koşulda destekliyoruz. Durumu bozanlar (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve çetesi. Dostlarınızı ve düşmanlarınızı tanıyın." dedi.

Laricani, Lübnanlı yetkililerin ve Hizbullah'ın kabul ettiği her anlaşmayı desteklediklerini belirterek İran lideri Hamaney'in mesajını Lübnan Meclis Başkanı Berri'ye ilettiğini söyledi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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