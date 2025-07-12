İran Liderinin Eski Temsilcisi Ali Tayeb Hayatını Kaybetti
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in eski temsilcisi Ali Tayeb'in hayatını kaybettiği açıklandı. Ölüm nedeni henüz açıklanmadı.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Sarallah Askeri Karargahı'ndaki eski temsilcisi din adamı Ali Tayeb'in hayatını kaybettiği açıklandı.
İran medyasında yer alan haberlere göre, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Hüseyin Tayeb'in kardeşi ve Sarallah Karargahı'nda İran liderinin eski temsilcisi Ali Tayeb yaşamını yitirdi.
İranlı din adamının ölüm nedeni açıklanmadı ancak Şark gazetesi, Tayeb'in önceki gün hayatını kaybettiğini yazdı.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel