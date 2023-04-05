İran Lideri Hamaney: Yeni Dünya Düzeninde ABD Güç Kaybediyor

TAHRAN, 5 Nisan (Xinhua) -- İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İran yönetiminin baş düşmanı olarak tarif ettiği ABD'nin, yeni dünya düzeninde günbegün güç kaybettiğini söyledi.

TAHRAN, 5 Nisan (Xinhua) -- İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İran yönetiminin baş düşmanı olarak tarif ettiği ABD'nin, yeni dünya düzeninde günbegün güç kaybettiğini söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre Hamaney söz konusu açıklamayı Salı günü, başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei gibi üst düzey İranlı yetkililerin yanı sıra milletvekillerinin de katıldığı bir toplantıda yaptı.

Gerçekler dikkate alındığında ABD'nin son yıllarda güç kaybettiğini söyleyen İran lideri, ABD Başkanı Joe Biden'ın iktidarını ise "son yirmi yılın en zayıf ABD hükümeti" diye nitelendirdi.

Hamaney, Washington'ın İran karşıtı bir Arap cephesi oluşturmaya çalıştığını ancak bugün İran'ın bölgedeki Arap devletleriyle ilişkilerinin gelişmesiyle bunun tam tersinin gerçekleştiğini söyledi.

Hamaney, ABD'nin siyasi baskılar uygulamasına ve yaptırımları yeniden getirmesine rağmen İran'ın nükleer programını sona erdirmekte başarısız olmasını, ABD'nin azalan gücünün bir diğer işareti olarak yorumladı.

ABD'nin Rusya ile Ukrayna arasında çatışma çıkardığını ama bunun Washington ile Avrupalı müttefiklerinin arasını açtığını dile getiren Hamaney, Washington'ın Latin Amerika'yı "arka bahçesi" olarak görmesine karşın bölgede çok sayıda ABD karşıtı hükümetin iktidara geldiğini de sözlerine ekledi.

Hamaney, ABD'de devasa bir bütçe açığının olması, bunun ülkenin yıllık gelirine eşit olması ve uluslararası ticarette ABD dolarının kullanımının azalması gibi ABD'nin güç kaybettiğini gösteren başka işaretler de olduğunu kaydetti.