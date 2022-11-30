İran Lideri Hamaney Irak'ı Ortak Sınırlar Boyunca Güvenliği Güçlendirmeye Çağırdı

TAHRAN, 30 Kasım (Xinhua) -- Resmi IRNA haber ajansının bildirdiğine göre, İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney Salı günü Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi ortak sınırları boyunca güvenlik önlemlerini güçlendirmeye çağırdı.

Es-Sudani'nin, İran'ın güvenliğinin Irak topraklarından tehdit edilmesine izin vermeyeceği yönündeki beyanına yanıt veren Hamaney, "Maalesef bu şimdi Irak'ın bazı bölgelerinde yaşanıyor ve tek çözüm Irak merkezi hükümetinin bu alanlara da hakim olacak şekilde yetki alanını genişletmesi" dedi.

İran lideri ayrıca Tahran ile Bağdat arasındaki işbirliği anlaşmalarının sağlam bir şekilde uygulanmasını istedi.

Es-Sudani ise yeni Irak hükümetinin iki komşu arasındaki anlaşmaları uygulama ve ekonomik alan başta olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkileri genişletme kararlılığına değindi.

Es-Sudani, "İran ve Irak'ın güvenliği birbirinden ayrı değildir ve (Irak) anayasasına göre, hiçbir tarafın diğer ülkelerin güvenliğini baltalamak için Irak topraklarını kullanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Sudani günün erken saatlerinde, güvenlik işbirliği de dahil olmak üzere bir dizi konuyu görüşmek üzere İran'ın başkenti Tahran'a gitti.