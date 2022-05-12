İran Lideri Hamaney ile Katar Emiri Al Sani Tahran'da görüştü

İran Lideri Ali Hamaney, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve beraberindeki heyetle yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliğinin arttırılmasına vurgu yaparak bölgesel sorunların çözümünün dış etkenlerin müdahalesi olmadan diyalogdan geçtiğini belirtti.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Lideri Hamaney, başkent Tahran'ı ziyaret eden Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşmede İran-Katar ilişkilerinin gücünü, istikrarını ve iki ülkenin çıkarlarını değerlendiren Hamaney, "İki ülkenin halihazırdaki ekonomik ilişkisi çok alt düzeydedir ve birkaç katına çıkması gerekiyor. Aynı şekilde siyasi konularda da daha fazla fikir alışverişi yapmak için uygun zemin mevcuttur. Ümit ediyoruz ki bu ziyaret iş birliklerinin gelişmesi konusunda yeni bir başlangıç olur." dedi.

Katar Emiri'nin İsrail rejiminin suçlarını kınayan sözlerine dikkat çeken Hamaney, İsrail'in Filistin halkına karşı on yıllardır süren baskısını acı bir gerçek ve İslam dünyası ile Arap dünyasına bir darbe olarak nitelendirerek, "İran İslam Cumhuriyeti bu suçlar karşında Arap dünyasının açık bir şekilde siyasi arenaya girmesini beklemektedir." ifadesini kullandı.

Hamaney, bölgedeki sorunların çözümümün bölge ülkelerinin elinde olduğunu ve bunun diyalog yoluyla olabileceğini ifade ederek, "Suriye ve Yemen sorunları da diyalogla çözülebilir, elbette diyalog zayıflık üzerinden olmamalı. Oysa karşıt taraflar yani genel olarak ABD ve diğerleri askeri ve ekonomik güçlerine dayanmış durumdalar." şeklinde konuştu.

İran ile Katar arasında yapılan anlaşmalara da değinen Hamaney, "Bu anlaşmalar belirli bir takvime göre uygulanacaktır." dedi.

Suriye, Irak ve Yemen dahil olmak üzere bölge ülkelerinin sorunlarına çözüm bulunması çağrısında bulunan Katar Emiri Al Sani ise İran ile Katar arasındaki ekonomik ilişkilere değinerek, "İki ülke arasında ekonomi komitesi kuruldu ve ekonomik iş birliğinin gelecek yıl önemli ölçüde gelişeceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Beraberindeki heyet ile Tahran'ı ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani gün içinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de görüşmüştü.