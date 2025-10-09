İran Lideri Hamaney, Füze Menzilini Sınırlamayı Kaldırdı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Ahmed Bahşayiş, İran lideri Ali Hamaney'in füze menzili sınırlamasını kaldırdığını duyurdu.

Didbaniran haber sitesine konuşan Bahşayiş, ABD'yle müzakereler veya muhtemel bir savaşa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ülkesinin füze programını uygun gördüğü her noktaya kadar geliştirmeye devam edeceğini dile getiren Bahşayiş, "Geçmişte lider (Hamaney), İran'ın füze menzilini 2 bin 200 kilometre ile sınırlandırmıştı. Fakat şimdi kendisi füze menzilinde her türlü sınırlamayı kaldırdı." dedi.

ABD'nin İran'a saldırıları karşısında füze menzilini sınırlandırmanın pasif bir tutum olacağına işaret eden Bahşayiş, "Savaşta asıl gücümüz füzelerdir. Bu yüzden mantıklı olan füze menzilli sınırlamasını kabul etmemektir." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim Salı günü yaptığı açıklamada, İran'ın ABD kentlerine ulaşabilecek kapasitede bir füze geliştirmek için çalışmalar yürüttüğünü ileri sürmüştü.

Netanyahu, "İnsanlar buna inanmıyor. İran, 8 bin kilometre menzilli kıtalararası füzeler geliştiriyor. 3 bin kilometre daha ekleyin, ABD'nin doğu yakasına ulaşabilirler." demişti.