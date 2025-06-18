İran Lideri Hamaney'den İsrail ve ABD'ye Sert Yanıt

(ANKARA) - İran'ın dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarına tepki göstererek, "İsrail yaptığı hatanın bedelini ödeyecek" dedi. Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hamaney'i 'şimdilik' öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını ve ABD'nin sabrının tükendiğini" belirten söylemlerine yanıt olarak, "İran halkı tehdit diline boyun eğmez, ABD'nin yapacağı herhangi bir askeri müdahale, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurur" uyarısında bulundu.

İran'ın dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, bugün yaptığı "halka sesleniş" konuşmasında, İsrail'in 13 Haziran Cuma günü İran'a yönelik başlattığı saldırılara ilişkin, "İsrail, yaptığı hatanın bedelini ödeyecek" dedi.

Hamaney, " İran, nasıl ki kendisine dayatılan bir savaşa karşı dimdik duracaksa, dayatılan bir barışa karşı da aynı şekilde duracaktır. Bu millet, hiçbir dayatma karşısında kimseye boyun eğmeyecek" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump'ın, dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "ABD'nin sabrının tükenmekte olduğu" uyarısında bulunarak, "Ayetullah Ali Hamaney'i şimdilik" öldürmek gibi bir niyetinin olmadığı" yönündeki sözlerine de yanıt veren Hamaney, şunları kaydetti:

" İran'ı ve tarihini bilenler, İran halkının tehdit diline iyi yanıt vermediğini bilir ve Amerikalılar, şunu bilmelidir ki, ABD'nin yapacağı herhangi bir askeri müdahale, şüphesiz telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır."