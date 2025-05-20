İran lideri Hamaney, ABD ile müzakerelerden sonuç çıkmasını düşünmediklerini söyledi

İran lideri Ali Hamaney, ABD ile müzakerelerde bir sonuç alınacağını düşünmediklerini belirterek, ülkesinin "uranyum zenginleştirme konusunda da kimsenin iznine ihtiyacı olmadığını" ifade etti.

Hamaney, 19 Mayıs 2024'te helikopter kazasında hayatlarını kaybeden önceki Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler için düzenlenen anma töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere üst düzey sivil ve askeri yetkililerin yanı sıra Tahran'da bulunan yabancı diplomatların da hazır bulunduğu törene, Eylül 2024'te Beyrut'ta İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Nasrallah'ın oğlu da katıldı.

Törende konuşan Hamaney, ABD ile müzakere sürecine ilişkin, "Şehit Reisi, ABD ile doğrudan müzakere etmeyeceğini açıkça dile getirdi. Tabii Şehit Reisi döneminde dolaylı görüşmeler oldu ancak sonuç alınamadı. Hala işe yarayacağını düşünmüyoruz ve ne olacağını bilmiyoruz." dedi.

Hamaney, ABD'nin doğrudan müzakere talebine ve İran'ın dolaylı müzakerelerdeki ısrarı hakkında ise "ABD'nin doğrudan müzakerelerde bu kadar ısrar etmesinin sebebi, tehdit ve hilelerle İran'ı müzakere masasına getirebildiklerini iddia etmektir." diyerek doğrudan müzakerelere karşı tutumunu yineledi.

ABD'nin müzakerelerde İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurma talebine de değinen Hamaney, "Bu dolaylı müzakerelere katılan karşı taraf saçma konuşmalar yapmamaya çalışmalıdır. İran'ın uranyum zenginleştirmesine izin verilmeyeceğini söylemek büyük bir hatadır. İran, şu veya bu yerden izin beklemiyor." diye konuştu.

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ediyor. Tahran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

İran ise düşük düzeyde uranyum zenginleştirme faaliyetinin müzakere konusu edilemeyeceğini vurguluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABC News'e yaptığı açıklamada, İran'ın uranyumu yüzde 1 oranında dahi zenginleştirmesine izin veremeyeceklerini ifade ederek, "Uranyum zenginleştirme Trump yönetiminin çok net bir kırmızı çizgisidir. Buna izin veremeyiz çünkü zenginleştirme silahlandırmayı mümkün kılar." demişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de buna yanıt olarak 18 Mayıs'taki açıklamasında anlaşma olsun ya da olmasın ülkesinin uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdüreceğini ABD'nin bu konudaki ısrarının müzakereleri durduracağını ifade etmişti.