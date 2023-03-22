İran Lideri: Avrupa ile Belli Koşullar Altında Çalışmaya Hazırız

TAHRAN, 22 Mart (Xinhua) -- İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ülkesinin, ABD politikalarını körü körüne takip etmeyen herhangi bir Avrupa ülkesiyle çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

TAHRAN, 22 Mart (Xinhua) -- İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ülkesinin, ABD politikalarını körü körüne takip etmeyen herhangi bir Avrupa ülkesiyle çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

İran lideri söz konusu açıklamayı ülkesinin kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde Salı gününe denk gelen Nevruz'da halka hitaben konuşmasında yaptı.

İran'ın "Avrupa ile dargın olmadığını" söyleyen Hamaney, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleriyle ilişkileri daha da geliştirme planları olduğunu da belirtti.

İran lideri, Batı'nın İran'ı izole etmek için girişimlerde bulunduğunu ifade ederken, buna karşılık gerçekleşen durumu ise şöyle özetledi: "Asya ile bağlantılarımız yüzde 100 daha kuvvetlendi. Asya ülkeleriyle siyasal, ekonomik, teknik ve bilimsel alanlarda ilişkilerimizi sürdüreceğiz."

Hamaney ayrıca İran düşmanlığının yayılması için "düşmanlarının başvurduğu darbe, yaptırım, siyasi baskı ve medya işgali gibi komploların karşısında İran halkının gösterdiği kuvvet ve direnci" övdü.