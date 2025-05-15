İran, Libya'daki Askeri Çatışmalar Hakkında Endişelerini Açıkça Belirtti

İran, Libya'daki Askeri Çatışmalar Hakkında Endişelerini Açıkça Belirtti
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Libya'nın Trablus şehrindeki askeri çatışmalarla ilgili derin endişe duyduklarını ifade ederek, şiddetin sona ermesi çağrısında bulundu. Bekayi, tarafların diyalog ve uzlaşı yolunu takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Libya'nın başkenti Trablus'taki askeri çatışmaların devam etmesinden derin endişe duyduklarını belirterek, şiddete ve kan dökülmesine derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Libya'daki son gelişmelere ilişkin yazlı açıklama yapan Bekayi, tüm tarafların sükunetin sağlanması konusunda sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan askeri çatışmaların devam etmesinden derin endişe duyduklarını belirten Bekayi, şiddete ve kan dökülmesine derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Bekayi, Libya halkının çıkarları temelinde anlaşmazlıkları çözmek için tarafları diyalog ve uzlaşı yolunu izlemeye davet etti.

Libya'daki gelişmelere yönelik istismara ve yıkıcı dış müdahalelere izin verilmemesi çağrı yapan Bekayi, söz konusu olaylarda hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin ailelerinin acısını paylaştıklarını kaydetti.

???????- Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahını ele geçirerek, bölgeyi kontrol altına aldığı belirtilmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayısıyla kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamıştı. Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma çalışmaları kapsamında başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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