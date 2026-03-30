İran Silahlı Kuvvetleri: Kuveyt'teki su arıtma tesisine biz değil, İsrail saldırdı

İran'ın Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, Kuveyt'teki tuzdan arındırma tesisine saldırının, "İran'ı suçlamak amacıyla" İsrail tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay Zülfikari, Kuveyt'teki deniz suyunu tuzdan arındırma tesisine saldırıyla ilgili açıklama yayımladı.

İran'ın saldırıyla ilgisi olmadığını ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirilen "sahte bayrak" saldırısı olduğunu ifade eden Zülfikari, "Siyonist rejimin, İran İslam Cumhuriyeti'ni suçlama bahanesiyle Kuveyt'teki tuzdan arındırma tesisine son birkaç saat içinde gerçekleştirdiği vahşi saldırı, Siyonist işgalcilerin alçak ve aşağılık doğasının bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Zülfikari, "bölge ülkelerinin, ABD-İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırma ve yok etme girişimlerine karşı uyanık olması gerektiğini" belirtti.

Kuveyt Elektrik Bakanlığı, "İran'ın saldırısında" bir elektrik santrali ve su arıtma tesisinin vurulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
