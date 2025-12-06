Haberler

İran, bulut tohumlamada kullanılacak İHA'nın yapımına başladığını duyurdu

Güncelleme:
İran, kuraklıkla mücadele kapsamında bulut tohumlama için insansız hava aracının yapımına başladığını duyurdu. Yeni teknoloji ile yağışların %15-20 oranında artırılabileceği ifade ediliyor.

Kuraklıkla mücadele eden İran, bulut tohumlamada kullanılacak insansız hava aracının (İHA) yapımına başladığını açıkladı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Atmosferik Su Teknolojileri Geliştirme ve İşletme Kurumu Başkanı Muhammed Mehdi Cevadiyanzade, "İnsansız hava araçları (İHA) ile bulut tohumlamak dünyada yeni bir teknolojidir. İran da bulut tohumlamak için yeni İHA'nın yapımına başladı." dedi

Bulut tohumlamanın düşük maliyetli ve etkisi kanıtlanmış bir yöntem olduğunu söyleyen Cevadiyanzade, "Bugün tohumlama yöntemi ile elde edilen bin metreküp suyun maliyeti 15-22 dolar ve bu maliyet açısından oldukça düşük bir rakam. Dolayısıyla İran'da yöneticilerin bulut tohumlanması konusunda daha fazla bilgi sahibi olması gerekiyor." uyarısında bulundu.

Cevadiyanzade ayrıca, tohumlama yöntemi kullanılarak İran'daki yağışların yüzde 15 ila 20 arasında artırılabileceğini söyledi.

İran'da son 60 yılın en kurak dönemi yaşanıyor

İran Meteoroloji Kurumu, 2025 sonbaharını "son 60 yılın en kurak dönemi" olarak tanımlarken Tahran dahil 20 ilde neredeyse hiç yağmur yağmadığını belirtmişti.

İran'ın genelinde son 5 yıldır yağış miktarlarında ciddi düşüşler gözleniyor.

Meteoroloji kurumlarının verileri, bu yıl Tahran'da mevsim normallerine göre yağışların yaklaşık yüzde 40 daha az olduğunu ortaya koydu. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında neredeyse hiç yağış düşmemesi, barajlardaki rezervlerin azalmasına yol açtı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
