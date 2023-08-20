İran, Kur'an-ı Kerim'e saldırılar nedeniyle Danimarka ve İsveç Maslahatgüzarlarını bakanlığa çağırdı

İran, Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların sürmesi üzerine bu ülkelerin Tahran'daki Maslahatgüzarlarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran, Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların sürmesi üzerine bu ülkelerin Tahran'daki Maslahatgüzarlarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran devlet televizyonuna göre, Dışişleri Bakanlığına çağrılan Danimarka ve İsveçli Maslahatgüzarlara Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısız eylemlere karşı İran'ın itirazları iletildi.

İran'ın, Kur'an-ı Kerim'e ve İslami mukaddesata yönelik tekrar eden eylemleri şiddetle kınadığı belirtilirken, Maslahatgüzarlara, Kur'an-ı Kerim'e hakaret eylemlerinin ciddi sonuçlarının ve tüm sorumluluğun İsveç ve Danimarka hükümetlerine ait olduğu uyarısında bulunuldu.

Danimarka ve İsveçli diplomatlar ise İran'ın itirazlarını ülkelerine bildireceklerini söyledi.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm'de yine Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti. ???????

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Son olarak Momika adlı şahıs İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde yine polis korumasında Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemişti.