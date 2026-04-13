Haberler

İran: "Körfez Limanları, ya Herkes İçin ya da Hiç Kimse İçin"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, Hürmüz Boğazı’nda "düşman bağlantılı gemilerin geçişine izin verilmeyeceğini" açıklarken, "diğer gemilerin ise Tahran’ın belirleyeceği kurallara tabi olacağını" bildirerek, "Körfez limanları, ya herkes için ya da hiç kimse için" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - İran, Hürmüz Boğazı'nda "düşman bağlantılı gemilerin geçişine izin verilmeyeceğini" açıklarken, "diğer gemilerin ise Tahran'ın belirleyeceği kurallara tabi olacağını" bildirerek, "Körfez limanları, ya herkes için ya da hiç kimse için" ifadesini kullandı.

İran devlet televizyonu IRIB'e açıklama yapan İran Silahlı Kuvvetleri'nin Birleşik Komutanlığı, "ülkenin karasularındaki egemenlik haklarının korunmasının doğal ve yasal bir görev olduğunu" vurguladı. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere ilişkin "düşmanla bağlantılı gemilerin geçiş hakkının olmadığı ve olmayacağı" ifade edilirken, "diğer gemilerin ise İran tarafından belirlenen düzenlemelere tabi olmak kaydıyla geçiş yapabileceği" belirtildi.

"Tehditler sürerse kalıcı bir kontrol mekanizmasının kararlılıkla uygulanacak"

"Körfez limanları, ya herkes için ya da hiç kimse için" denilen açıklamada, "Boğaz'ın güvenliğini sağlamayı sürdürüleceği, ancak tehditlerin devam etmesi halinde kalıcı bir kontrol mekanizmasının kararlılıkla uygulanacağı" bildirildi."

Açıklamada ayrıca, "ABD'nin uluslararası sularda gemi hareketlerine yönelik olası kısıtlamaları yasa dışı ve korsanlık" olarak nitelendirildi. Limanların güvenliğinin tehdit edilmesi halinde ise Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki hiçbir limanın güvenli olmayacağı uyarısında bulunuldu.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

