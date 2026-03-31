İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında hasar gören sivil hedef sayısı 110 bini geçti

Güncelleme:
İran Kızılayı, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda 113 bin 570 sivil hedefin hasar gördüğünü, bunların arasında konutlar, ticari işletmeler ve eğitim merkezlerinin bulunduğunu açıkladı.

Buna göre 90 bin 63 konut, 21 bin 59 ticari işletme, 760 eğitim merkezi ve Kızılaya bağlı 18 merkez olmak üzere toplam 113 bin 570 sivil hedef saldırılarda hasar gördü.

Ayrıca, 3 adet yardım helikopteri de saldırılarda hasar aldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Türkiye, 5G teknolojisine geçti

Erdoğan düğmeye bastı! Türkiye yeni bir döneme girdi
