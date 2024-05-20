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İran Kızılay Başkanı: Helikopterdeki Koku Otomobillere Aitmiş

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İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikoptere ilişkin yapılan arama kurtarma çalışmalarında, alınan akaryakıt kokusunun helikoptere değil otomobillere ait olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşırken kazaya uğrayan helikoptere ilişkin, "arama kurtarma ekiplerinin bir noktada aldıkları akaryakıt kokusunun helikoptere değil otomobillere ait olduğunun tespit edildiğini söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Kolivend, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kolivend, arama kurtarma ekiplerinin akaryakıt kokusu aldıklarını ve bu bölgeye sevk edildikleri yönündeki açıklamasını düzeltti.

Arama kurtarma çalışmalarının olumsuz hava şartlarına rağmen sürdüğünü dile getiren Kolivend, hissedilen kokunun helikoptere ait değil otomobil akaryakıtına ait olduğunu kaydetti.

Kolivend, "Arama kurtarma ekiplerini (helikoptere ait) akaryakıt kokusu aldıklarını söyledikleri yere gönderiyoruz. Akaryakıt kokusunun hissedildiği yer kazanın meydana geldiği ihtimal verilen yerlerden biriyle aynı." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.

Kaynak: AA / Güncel

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