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İran Kızılay Başkanı Helikopter Enkazıyla İlgili Haberleri Yalanladı

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İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin enkazını bulmak için dış yardıma başvurdukları yönündeki haberleri yalanladı. Kolivend, helikopter enkazının İran kurtarma ekipleri ve İran dronları tarafından bulunduğunu açıkladı.

(ANKARA) - İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin enkazını bulmak için dış yardıma başvurdukları yönündeki haberleri yalanladı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin enkazının bulunmasına yönelik kurtarma operasyonunun tamamen İran kurtarma ekipleri ve İran dronları tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti. Kolivend, helikopter enkazının saat 5.00 civarında İranlı kurtarma ekipleri tarafından bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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