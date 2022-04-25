İran, kızamık salgını için harekete geçti

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede artan kızamık salgını nedeniyle ailelerden 5 yaş altı çocuklarına kızamık aşısı yaptırmalarını talep ederken, kızamık aşısını yaptırmamış sığınmacı ve yabancıların tespit edileceğini ve aşılama çalışmalarının yakın zamanda başlayacağını duyurdu.

İran Sağlık Bakanlığı Salgın Hastalıklar ile Mücadele Birimi Başkanı Muhsin Zehrayi, ülkede kızamık aşısı olmayanlar nedeniyle kızamık salgınının hızlı bir şekilde yayıldığını ve acil önlem alınması gerektiğini söyledi. Ocak ayı itibariyle ülke genelinde şu ana kadar 98 kızamık hastasının teşhis edildiğini belirten Zehrayi, "Tespit edilen 98 kızamık hastasının 28'i İranlı, diğer 70 hasta ise Afganistan ve Pakistan uyruklu. Hızlı bir şekilde aşılama yapılmazsa hastalık yayılabilir" dedi.

Zehrayi, ülkede artan kızamık salgını nedeniyle İranlı ailelerden 5 yaş altı çocuklarına kızamık aşısı yaptırmalarını talep ederken, kızamık aşısını yaptırmamış sığınmacı ve yabancıların tespit edileceğini ve aşılama çalışmalarının yakın zamanda başlayacağını belirtti.

İRAN'A GELEN YABANCILAR DA AŞI OLACAK

Zehrayi, "Ülkede bulunan yabancılarda 20 yaş üstünde olanlarda da kızamık hastalığı teşhis edebiliyoruz. Bu kişiler daha önce kızamık aşısı olmamış ve herhangi bir bağışıklıkları da yok. Bu nedenle yabancılar için geniş çaplı aşılama çalışması başlatacağız" ifadelerini kullandı.

İran'da bulunan kızamık aşısı yaptırmamış sığınmacı ve yabancı uyrukluların tespit edilmesi gerektiğini belirten Zehrayi, "Ülkeye yeni giriş yapan yabancılar için genel aşılama çalışmasını başlattık. Eğer bir ay içerisinde istediğimiz aşılama oranına ulaşabilirsek yabancılar için ülkenin Güney Doğu sınır bölgelerini tamamen aşılamaya başlayacağız" dedi.

(Aynur Sena Çabuk - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel