İran, Katar ve Irak'taki ABD Üslerine Askeri Harekat Başlattı

İran'ın Katar ve Irak'taki ABD üslerine yönelik askeri harekat başlattığı bildirildi.

İran devlet televizyonu IRIB'de, "Fetih Müjdesi" ismi verilen saldırının, Katar'daki ABD üssü El-Udeyd'e yönelik olduğu aktarıldı.

İran haber ajansı IRNA ise Irak'taki bir ABD üssüne de füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail basını ise İran'ın başlattığı saldırının 4 farklı Körfez ülkesindeki ABD üslerine yönelik olduğunu öne sürdü.

ABD'den konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.