İran, Katar ve Irak'taki ABD Üslerine Askeri Harekat Başlattı
İran, 'Fetih Müjdesi' adı altında Katar'daki El-Udeyd üssüne ve Irak'taki bir ABD üssüne füze saldırısı düzenledi. İsrail basını saldırının dört farklı Körfez ülkesindeki ABD üslerini hedef aldığını iddia etti.
İran'ın Katar ve Irak'taki ABD üslerine yönelik askeri harekat başlattığı bildirildi.
İran devlet televizyonu IRIB'de, "Fetih Müjdesi" ismi verilen saldırının, Katar'daki ABD üssü El-Udeyd'e yönelik olduğu aktarıldı.
İran haber ajansı IRNA ise Irak'taki bir ABD üssüne de füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.
İsrail basını ise İran'ın başlattığı saldırının 4 farklı Körfez ülkesindeki ABD üslerine yönelik olduğunu öne sürdü.
ABD'den konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.
Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel