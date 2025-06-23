İran, Katar'daki ABD Üssünü Füze İle Hedef Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD'nin nükleer tesislerine yönelik saldırısına yanıt olarak Katar'daki ABD üssüne 6 füze atacaktı. Ülkede patlama sesleri duyulurken, hava sahası uçuşlara kapatıldı.

(ANKARA) - İran Katar'daki ABD üssünü vurdu. ABD medyası İran'ın 6 füze attığını ve Katar'da patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Katar'da alınan kararla ülke hava sahasının uçuşlara geçici olarak durdurulduğu açıkladı.

İran'dan ABD'ye misilleme geldi. Katar'daki ABD üssü İran tarafından hedef alındı. İran, geçtiğimiz gün nükleer tesislerini vuran ABD'ye yanıt verdi. İran, Katar'daki ABD üssünü 6 füze ile hedef aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu

Eski AK Parti Milletvekili evinde ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Genel Sekreter Rutte: ABD'nin İran'a saldırısı uluslararası hukuku ihlal etmedi

NATO'dan İran'ı vuran ABD'ye açık destek! Uluslararası hukuk vurgusu
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz

Bakan canlı yayında açık açık söyledi! İşte İsrail'in asıl planı
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi

ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi
1 yıldır forma giyemeyen Serdar Aziz'e sürpriz talip

1 yıldır forma giyemeyen Serdar Aziz'e sürpriz talip
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.