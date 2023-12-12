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İran Kara Kuvvetleri, Batı Sınırında Askeri Tatbikat Düzenledi

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İran'ın İslam Devrimi Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri, ülkenin batı sınırı yakınlarında bir günlük askeri tatbikat düzenledi. Tatbikatta, karmaşık güvenlik durumu ve terörist tehditlere karşı muharebe birimlerinin operasyonel hazırlığı iyileştirildi.

TAHRAN, 12 Aralık (Xinhua) -- İran'ın İslam Devrimi Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri, güvenlik tehditlerine karşı ülkenin batı sınırı yakınlarında bir günlük askeri tatbikat düzenledi.

İran Resmi haber ajansı IRNA'ya göre kara kuvvetlerinden çeşitli birimlerin katıldığı tatbikat, Pazartesi günü Irak sınırı yakınlarındaki Kirmanşah vilayetinin Kasr-ı Şirin ilçesinde gerçekleştirildi. İslam Devrimi Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, tatbikatın karmaşık güvenlik durumu ve terörist tehdit ve senaryolara karşı muharebe birimlerinin operasyonel hazırlığını iyileştirmek amacıyla düzenlendiğini söyledi.

IRNA, kara kuvvetlerinin tatbikatta özel elektronik harp operasyonlarının yanı sıra çoklu keşif ve istihbarat operasyonları yürüttüğünü, yerli üretim radar ve iletişim sistemlerini test ettiğini ve taklit düşman hedeflerini ve üslerini imha ettiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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