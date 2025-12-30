Haberler

İran, Kanada Deniz Kuvvetleri'ni "terör örgütü" ilan etti

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü ilan etmesine karşılık olarak, Kanada Deniz Kuvvetleri'ni terör örgütü olarak tanımladığını duyurdu. Açıklamada, karşılıklı önlem ilkesi vurgulandı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Kanada Deniz Kuvvetleri'ni (Royal Canadian Navy) "terör örgütü" olarak ilan ettiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kanada'nın 19 Haziran 2024'te Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) terör örgütü listesine almasına karşılık, İran'ın, Kanada Deniz Kuvvetleri'ni terör örgütü ilan ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Kanada hükümeti, uluslararası hukuka aykırı olarak ülkenin resmi silahlı kuvvetlerinin temel unsurlarından biri olarak tanınan Devrim Muhafızları Ordusu'nu terörist bir yapı şeklinde nitelendirdiğinden dolayı, karşılıklı önlem ilkesi uyarınca, Kanada Deniz Kuvvetleri terör örgütü ilan edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

ABD, 2019'da İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütleri" listesine almış, İran da buna karşılık ABD ordusunu "terör örgütleri" listesine aldığını duyurmuştu.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc, 19 Haziran 2024'te İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "terör örgütleri" listesine aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
