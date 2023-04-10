İran Kamikaze İnsansız Hava Aracını 'Başarıyla' Test Etti

TAHRAN, 10 Nisan (Xinhua) -- İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu yetkilisi Ali Kuhestani, ordunun 50 kilogramlık bir savaş başlığıyla donatılmış, yerli üretim, uzun menzilli, yüksek hassasiyetli bir kamikaze insansız hava aracını (İHA) başarıyla test ettiğini açıkladı.

TAHRAN, 10 Nisan (Xinhua) -- İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu yetkilisi Ali Kuhestani, ordunun 50 kilogramlık bir savaş başlığıyla donatılmış, yerli üretim, uzun menzilli, yüksek hassasiyetli bir kamikaze insansız hava aracını (İHA) başarıyla test ettiğini açıkladı.

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Araştırma (Nessa) ve Kendi Kendine Yeterlilik Cihat Teşkilatından Sorumlu General Kuhestani bu açıklamayı, yarı resmi Tasnim haber ajansına verdiği ve Pazar günü yayımlanan röportajda yaptı.

Kuhestani, "Miraç-532" adlı İHA'nın 450 kilometre menzile ve maksimum 12.000 feet irtifada üç saat boyunca uçma kabiliyetine sahip olduğunu belirterek, İHA'nın hedeflerini yüksek isabet oranıyla vurabildiğini belirtti.

Kuhestani, uçağın pistonlu motorla donatıldığını ve bir araçtan havalanabileceğini de sözlerine ekledi.

Kuhestani'ye göre İHA'nın 50 kg'lık savaş başlığına sahip olması ve kolaylıkla monte edilip uçuşa hazır hale getirilebilmesi, onu hızlı tepki operasyonlarına uygun hale getiriyor.

İran, son yıllarda İHA üretimi alanında önemli ilerlemeler kaydetti. Ülke şu anda çok çeşitli görevleri yerine getirebilecek insansız hava araçları üretiyor.