İran, kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle Basra Körfezi'nde bir gemiye el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Basra Körfezi'nde 250 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle bir gemiye el koyduğu ve 7 kişilik mürettebatın gözaltına alındığı bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Rıza Zirayi, konuya dair İran devlet televizyonuna konuştu.

Zirayi, dün Basra Körfezi'nde 250 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el konulduğunu belirtti.

İranlı komutan, gemideki 7 kişiden oluşan mürettebatın da gözaltına alındığını aktardı.

Geminin ve mürettebatın yabancı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İran'da kaçakçılar, devletin sübvanse ettiği akaryakıt ürünlerini ülke dışında satmaya çalışıyor.