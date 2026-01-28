Haberler

İran istihbaratına casusluk soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli yapılan operasyonda, İran istihbarat servisi adına casusluk yaptığı belirtilen 1'i İran uyruklu 6 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin Türkiye'de kritik askeri bilgileri toplayarak İran'a aktardıkları tespit edildi.

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, İran istihbarat servisi adına Türkiye'de bilgi toplayarak casusluk yaptığı belirtilen 1'i İran uyruklu 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde 'siyasal ve askeri casusluk' faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalarda, 6 şüphelinin İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) istihbarat mensupları ile Türkiye'de irtibatı bulunan ve askeri üs ile önem arz eden bölgeler ile yurt dışında bulunan kritik öneme sahip noktalarla ilgili bilgi topladıkları ve lojistik destek sağladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, Adana'daki İncirlik Hava Üssüne yönelik keşif/gözetleme ile Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere operasyonel amaçlarda kullanılmak üzere SİHA sevkiyatı faaliyetlerinde yer aldıkları ve topladığı istihbari bilgileri İran istihbarat servisine aktardıkları belirlendi. İstanbul, Van, Samsun, Yalova ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda, şüpheliler İran uyruklu Ashkan Jalali ile Remzi Beyaz, Alican Koç, Erhan Ergelen, Taner Özcan ve Cemal Beyaz gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
