İran İstihbarat Bakanı: "İsrail'le irtibatlı 12 terör timi yakalandı" Güncel Haberler İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, İsrail'le irtibatlı olduğu öne sürülen 12 "terör" timinin yakalandığını söyledi. İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, İsrail'le irtibatlı olduğu öne sürülen 12 "terör" timinin yakalandığını söyledi. Tesnim Haber Ajansı'na göre, Hatib, ülkeye yönelik muhtemel terör saldırılarına karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hatib, "Ülkede kargaşa çıkarma amacıyla eylemler yapmaya hazırlanan İsrail'le irtibatlı 12 terör timi yakalandı." dedi. İstihbarat Bakanı Hatib, söz konusu girişimin "İran düşmanları tarafından Mahsa Emini gösterilerinin sonuçsuz kalmasının ardından planlandığını" iddia etti. İran'daki gösteriler İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti. Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü. Ülke genelinde aylar süren gösterilerde 10 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR), 9 Ocak'ta yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 481 protestocunun öldüğünü aktarmıştı. Raporda, gösterilerde gözaltına alınanlardan en az 109'unun dosyasının idam istemiyle mahkemeye gönderildiği kaydedilmişti. Bugüne kadar haklarında idam kararı verilen 4 göstericinin cezası infaz edilmişti. Kaynak: AA / Güncel Mahsa Emini İsrail İran Güncel Haberler

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