İran İstihbarat Bakanı, ellerinde birçok Batılı casus olduğunu açıkladı

İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, ülkesindeki hapishanelerde Fransız, İsveçli ve İngiliz casusların tutuklu bulunduğunu söyledi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran Devrim Muhafızları Komutanları 24'üncü Yüksek Meclisi toplantısında konuşan Hatib, casusluk suçlamasıyla hapishanelerde tutulan kişilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hatip, "Bugün ülke istihbarat birimlerinin elinde Fransa, İsveç ve İngiltere gibi birçok ülkeden casuslar var." dedi.

İranlı yetkili, yakalanan bazı casusların dış ülkelerin karşı koymasına rağmen idam edildiklerini dile getirirken, tutuklu yabancı casuslar hakkında bilgi vermedi.