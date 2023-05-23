İran, İsrailli Bakanın Mescid-İ Aksa Ziyaretini Kınadı

TAHRAN, 23 Mayıs (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa yerleşkesine yaptığı ziyareti kınadı.

Kenani, Pazartesi günü yaptığı açıklamada İslam dünyasını ve uluslararası toplumu, İsrail'in "küstah ve tahrik edici" faaliyetlerine karşı "etkin, acil ve caydırıcı" önlemler almaya çağırdı.

Ben-Gvir, Pazar günü yoğun polis koruması altında ve iç güvenlik teşkilatı Şin-Bet eşliğinde Mescid-i Aksa yerleşkesini ziyaret etmişti.

Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) partisinin aşırı milliyetçi lideri Ben-Gvir, İsrail'deki koalisyon hükümetinin üyesi olduğundan bu yana yerleşkeyi ikinci kez ziyaret etmiş oldu. İsrail tarihindeki en aşırı sağcı hükümet olan koalisyon, geçen yılın Aralık ayında kuruldu.

İsrail, Doğu Kudüs'ü 1967'deki Ortadoğu Savaşı'nda kontrolü altına aldı ve uluslararası eleştirilere rağmen işgal altında tutuyor. Uzun süredir devam eden statükoya göre yerleşke, Ürdün Vakfı tarafından denetleniyor ve sadece Müslümanların ibadetine izin veriliyor.