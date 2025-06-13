İran, İsrail Üzerine Yeni Askeri Atamalar Yaptı

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İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in öldürdüğü komutanların ardından Devrim Muhafızları ve Silahlı Kuvvetler için yeni atamalar gerçekleştirdi. Tuğgeneral Muhammed Pakpur, Devrim Muhafızları'nın yeni komutanı oldu.

(ANKARA) - İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İranlı üst düzey üç komutanı öldürmesinin ardından kilit askeri birimlerin başına yeni komutanlar atadı. Tuğgeneral Muhammed Pakpur Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeni komutanı olarak atandı. Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı görevine Tümgeneral Abdürrahim Musevi getirilirken Tümgeneral Ali Şadmani de Devrim Muhafızları ile düzenli ordu arasındaki koordinasyonu sağlayan Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargahı'nın başına getirildi.

Tuğgeneral Muhammed Pakpur, İran Devrim Muhafızları'nın yeni komutanı olarak atandı. İran İslam Cumhuriyeti'nin yurtdışındaki askeri faaliyetlerinin başlıca aktörü olarak bilinen IRGC, düzenli ordudan ayrı faaliyet gösteriyor. Pakpur, bugün İsrail tarafından öldürülen Hüseyin Salami'nin yerine geçti. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından sabah saatlerinde yapılan paylaşımda Salami'nin yerine geçici olarak Tuğeneral Ahmad Vahidi'nin getirildiğini duyurulmuştu.

Hamaney ayrıca, Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı görevine Tümgeneral Abdürrahim Musevi'yi atadı. Musevi, yine Cuma günü öldürülen General Muhammed Bakıri'nin yerine geçti.

Öte yandan, Tümgeneral Ali Şadmani de Devrim Muhafızları ile düzenli ordu arasındaki koordinasyonu sağlayan Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargahı'nın başına, Korgeneral Gulam Ali Reşid'in yerine atandı.

Hava Kuvvetleri Komutanı ve Hamaney'in danışmanı da öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), ayıca Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade'nin de İsrail saldırısında öldüğünü teyit etti. Hacızade'nin yerine de atama yapılaması bekleniyor.

İran merkezli muhalif yayın organı Iran International, ayrıca Hamaney'in kıdemli danışmanlarından Ali Shamkhani'nin de, düzenlenen saldırılarda hayatını kaybettiğini öne sürdü. Daha önce, Shamkhani'nin evine yönelik saldırıda ağır şekilde yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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