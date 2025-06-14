İran, İsrail Saldırısında Havalimanında Hasar Olmadığını Açıkladı

İran, İsrail'in gece saatlerinde Mehrabad Havalimanı'na gerçekleştirdiği saldırıda pistlerin zarar görmediğini bildirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA, başkent Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'na saldırıya yönelik ayrıntıları paylaştı.

Saldırının araç ekipman binasının arkasında ve savaş jetlerinin hangar bölgesini hedef aldığı, pistler, ana binalar ve havalimanı tesisleri bölgesinde herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtildi.