İran, İsrail Saldırısında Havalimanında Hasar Olmadığını Açıkladı
İran, İsrail'in Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'na düzenlediği saldırıda pistlerin zarar görmediğini ve ana tesislerde herhangi bir hasar olmadığını bildirdi.
İran, İsrail'in gece saatlerinde Mehrabad Havalimanı'na gerçekleştirdiği saldırıda pistlerin zarar görmediğini bildirdi.
İran resmi haber ajansı IRNA, başkent Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'na saldırıya yönelik ayrıntıları paylaştı.
Saldırının araç ekipman binasının arkasında ve savaş jetlerinin hangar bölgesini hedef aldığı, pistler, ana binalar ve havalimanı tesisleri bölgesinde herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtildi.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel