İran, İsrail'le bağlantılı ticari gemiye baskın düzenledi

- İran'dan Hürmüz Boğazı'nda İsrail'le bağlantılı ticari gemiye baskın

TAHRAN - İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı yakınlarında İsrail ile bağlantılı bir ticari gemiye helikopterle baskın gerçekleştirdi.

İsrail'in 1 Nisan'da İran'ın Şam Büyükelçiliğindeki konsolosluk binasına gerçekleştirdiği saldırısına İran'ın misilleme yapması beklenirken, bölgedeki tansiyon giderek yükseliyor. İran medyası, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Basra Körfezinde ticari bir gemiye helikopterle operasyon gerçekleştirdiğini aktardı. Helikopterle gemiye gerçekleştirilen baskının görüntülerine de yer verildi.

Portekiz bandıralı konteyner gemisinin İsrailli milyarder iş adamı Eyal Ofer'e ait Zodiac Grubu'na bağlı "MSC Aries" olduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu, 1 Nisan Pazartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçiliği yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına hava saldırısı gerçekleştirmiş, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general olmak üzere 7 asker hayatını kaybetmişti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ertesi gün yaptığı açıklamada, İsrail'in İran Konsolosluğunu hedef alan hava saldırısının "cevapsız" kalmayacağını ifade etmişti.