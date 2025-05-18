İran, İsrail'in Yemen'deki Saldırılarını Kınadı

İran, İsrail'in Yemen'deki Saldırılarını Kınadı
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Yemen'deki limanlara ve sivil altyapıya düzenlediği saldırıları savaş suçu olarak nitelendirerek kınadı. Bekayi, saldırıların Yemen halkının insani durumunu daha da kötüleştirdiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Yemen'de limanlara ve sivil altyapıya düzenlediği saldırıları kınadı, bu saldırıları "açıkça bir savaş suçu ve insanlığa karşı suçun da bir örneği" olarak nitelendirdi.

Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Yemen'de liman ve sivil altyapı tesislerine düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Saldırıları kınayan ve bunları "açıkça bir savaş suçu ve insanlığa karşı suçun da bir örneği" olarak nitelendiren Bekayi, "Bu tür saldırılar, Yemen halkının kuşatma altında olduğu ve insani acının iki katına çıktığı bir ortamda gerçekleşiyor. Onların hayati altyapılarını hedef almak, onları yaşamın temel ihtiyaçlarına erişimden mahrum bırakmak için vahşice bir eylemdir." ifadesini kullandı.

İranlı sözcü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bu saldırılar karşısında eylemsiz kalmasını da sert bir dille eleştirerek, bunun "uluslararası organın hukuki ve ahlaki otoritesinin gerilediğinin bir göstergesi olduğu" değerlendirmesini yaptı.

İsrail güçleri, dün Yemen'de Husilerin kontrolündeki Ras İsa, Hudeyde ve es-Salif limanlarına saldırı düzenlemişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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