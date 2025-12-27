İran, İsrail'in Somaliland bölgesinin "bağımsızlığını tanıma" kararını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Somaliland bölgesinin "bağımsızlığını tanıma" kararını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı sitesinden yayımladığı yazılı açıklamada Bekayi, İsrail'in Somali'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü parçalamaya yönelik girişimlerde bulunarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

İsrail'i, bölge ülkelerini istikrarsızlaştırmak ve Kızıldeniz'de güvensizliği artırmakla suçlayan Bekayi, İran'ın, Somali'nin ulusal egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması yönünde tavır sergileyeceğini aktardı.

Bekayi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Afrika Birliği'nin İsrail'i kınayan tutumuna destek verdiklerini vurgulayarak uluslararası toplumdan, İsrail'in bölgedeki yayılmacı tutumunu kınamasını istedi.

İsrail Somaliland'i tanıyan ilk ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etti ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmadı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.