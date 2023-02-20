İran, İsrail'in Şam'a Yönelik Füze Saldırısını Kınadı

TAHRAN, 20 Şubat (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısını kınadı.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamada Kenani, İsrail saldırılarının devam etmesinin, İsrail'in ölümcül ve yıkıcı depremlerin sonuçlarıyla baş etmeye çalışan Suriye halkının acı ve sıkıntılarını ağırlaştırmaya çalıştığını kanıtladığını söyledi.

Batılı ülkelerin İsrail'in sık sık "Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlalleri" karşısındaki "utanç verici" sessizliğini eleştiren Kenani, uluslararası topluma ve başta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi olmak üzere sorumlu kurumlara "derhal, ciddi ve etkin şekilde" İsrail'in bir BM üye devletine yönelik "saldırganlığına" karşı tepki vermeye çağırdı.

Suriye ordusu yaptığı yazılı açıklamada Pazar günü erken saatlerde İsrail'in Şam'a düzenlediği füze saldırısında biri asker en az beş kişinin hayatını kaybettiğini ve 15 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail makamlarıysa saldırı konusunda herhangi bir yorumda bulunmadı.

Suriye ordusunun açıklamasında işgal altındaki Golan Tepeleri'nden gerçekleştirilen saldırının, Kafar Sousah yerleşim bölgesi de dahil olmak üzere Şam'daki bazı askeri bölgeleri hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğu, Şam'da ve kırsal alandaki birçok konutun hasar gördüğü dile getirildi.

Bu yeni saldırı, Suriye'nin 6 Şubat'ta ülkenin kuzeyini vuran ve binlerce kişinin ölümüne yol açan yıkıcı depremlerle başa çıkmaya çalıştığı bir anda yaşandı.