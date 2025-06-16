İran, İsrail'in Saldırısını Hava Savunma Sistemleriyle Püskürttüğünü Açıkladı

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İran, İsrail'in Natanz ve Parçin'deki nükleer hedeflere yönelik saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu. Saldırıların ardından Türkiye de dahil birçok ülke İsrail'i kınadı.

İran, İsrail'in Natanz ve Parçin'deki saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldüğünü duyurdu.

İran devlet televizyonuna göre, İsrail'in son dalga saldırısında Tahran yakınlarındaki Parçin ile Natanz nükleer tesisi hedef alındı.

Hava savunma sistemlerinin hedefleri etkisiz hale getirerek saldırıyı püskürttüğü bildirildi.

Yayımlanan görüntülerde hava savunma sistemlerinin havadaki hedefleri vurduğu görüldü.

??????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 14 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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