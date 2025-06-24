İran: İsrail'in saldırılarında 606 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 332 kişi yaralandı

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İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 606 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 332 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 606 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 332 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, başkent Tahran'da düzenlenen Sağlık Bakanlığı Kriz Merkezi toplantısında konuştu.

İsrail'in ülke genelindeki saldırılarında 606 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Zaferkendi, yaralı sayısının da 5 bin 332'ye yükseldiğini bildirdi.

Zaferkendi, İsrail'in İran'a saldırganlığını başlattığı 13 Haziran'dan bu yana en ağır saldırıların son 24 saatte gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu süre zarfında 1342 kişi yaralandı, 107 kişi şehit oldu." dedi.??????????????

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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