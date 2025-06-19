İran, İsrail'in Saldırılarına Karşılık Vermeye Devam Edecek

İran, İsrail'in Saldırılarına Karşılık Vermeye Devam Edecek
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İran'ın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Ali Bahreini, İsrail'in saldırılarına kararlı bir şekilde yanıt verdiklerini belirtirken, saldırılar durdurulana kadar bu yanıtların süreceğini açıkladı. Bahreini, İran halkının güvenliği için askeri güçlerin devam eden operasyonlarından bahsetti ve bölge ülkelerinin de dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Bahreini, İsrail tarafından düzenlenen saldırılara kararlı şekilde yanıt verdiklerini ve bunun saldırılar durdurulana kadar devam edeceğini söyledi.

Bahreini, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İsrail'in İran'a saldırı başlattığına dikkati çeken Bahreini, "Bu saldırıya kararlı bir şekilde yanıt veriyoruz, saldırı durdurulana kadar bunu sürdüreceğiz. Güvenliğimiz, istikrarımız ve halkımızın güvenliği için gerektiği kadar İsrail'in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceğiz." dedi.

Bahreini, şu anda yaşanan gelişmelerin geleceği konusunda herhangi bir öngörülerinin olmadığını belirtti.

İran halkını korumak için görevlerini yaptıklarını söyleyen Bahreini, "Askeri güçlerimiz saldırılara, saldırganlığa yanıt vermede çok kararlı, halkımız güvende olana ve saldırganlık durdurulana kadar karşılık vermeye devam edecekler. Bu nedenle İran tarafının operasyonları gerektiği müddetçe devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bahreini, bölge ülkelerinin İsrail'in saldırılarını güçlü şekilde kınadıklarını, İran ile dayanışma içinde olduklarını ifade ettiklerini dile getirdi.

Bölgedeki ülkelerin bir ailenin parçaları olduklarına işaret eden Bahreini, "İsrail'in, oluşturduğu tehdidin İran ile sınırlı olmadığını düşünüyorum. Bu, tüm bölge için bir tehdit. Hepimiz biliyoruz ki bu tehdit, sadece İran ile sınırlı değil. Tüm bölgeye yönelik. Bu nedenle bölgemizdeki herkes saldırganlığı durdurmak için çok istekli, ilgili ve kararlı." değerlendirmesinde bulundu.

Bahreini, ABD'nin bu süreçteki pozisyonunu ve eylemlerini takip ettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Askeri güçlerimiz ve ilgili makamlarımız durumu izliyor. Diğer tarafın pozisyonları ve eylemleri hakkında kendi değerlendirmeleri var ve vardıkları her sonuca göre tepki gösterecekler. Nasıl tepki vereceklerine karar vermek askeri güçlerimizin yetkisinde ancak kesin olan bir şey var ki tepkilerinde çok kararlı ve çok güçlü olacaklar. Tepkiler etkili ve yerinde olacak."

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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