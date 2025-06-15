İran, İsrail'in Saldırılarına Hava Savunma ile Yanıt Veriyor

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İsrail'in saldırılarına karşılık olarak İran, hava savunma sistemlerini devreye soktu. Tahran'da duyulan şiddetli patlama sesleri, bölgedeki gerginliğin arttığını gösteriyor.

İran, saldırılarını yeniden başlatan İsrail'e karşı hava savunma sistemleriyle karşılık veriyor.

İsrail'in saldırıları nedeniyle İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İran'ın hava savunma sistemlerinin hedeflere karşılık verdiği görülüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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