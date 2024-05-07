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İran, İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırıyı kınadı

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in Refah kentine düzenlediği kara saldırısını kınadı ve uluslararası çabaları boşa çıkardığını belirtti. İsrail'in ana destekçisi ABD'nin de sorumlu olduğunu dile getiren İranlı sözcü, İsrail yönetiminin barış ve güvenliği tehdit eden bir yapı olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail ordusunun Refah kentine kara saldırısı düzenlemesini kınadı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA göre, Kenani, Refah'a kara saldırısı düzenleyen İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirmesine tepki gösterdi.

Kenani, "Bu eylem, savaşı durdurmaya yönelik uluslararası çabaları boşa çıkarma, bireysel ve Siyonist suç grubunun çıkarlarını korumak amacıyla gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Saldırıdan İsrail'in ana destekçisi ABD'nin de sorumlu olduğunu dile getiren İranlı sözcü, söz konusu "insanlık dışı eylemin", uluslararası uyarılara rağmen gerçekleştiğini ve bu durumun, İsrail yönetiminin "hiçbir uluslararası norma uymayan, barış ve güvenliği tehdit eden bir yapı" olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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