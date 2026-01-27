Haberler

İran'dan İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına kınama

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıyı ve El-Menar televizyonu çalışanının ölümünü büyük bir üzüntüyle karşılayarak kınadı. Bekayi, uluslararası toplumu konuyla ilgili harekete geçmeye çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısını kınadı.

İran basınında yer alan haberlere göre Bekayi, Hizbullah'a bağlı El-Menar televizyonu çalışanı Ali Nureddin'in hayatını kaybettiği İsrail saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bekayi, Nureddin'in ölümünü büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını belirterek "İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını ve suikast eylemlerini kınıyoruz." dedi.

İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak basın mensuplarına yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini söyleyen Bekayi, uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri (BM) konuyla ilgili harekete geçmeye çağırdı.

Bekayi ayrıca İsrail'in, Lübnan ile 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasını sık sık ihlal ettiğine vurgu yaparak bölge ülkelerinin "İsrail'in hukuk tanımaz davranışları" karşısında tavır alması gerektiğini söyledi.

İsrail, dün Lübnan'ın güneyindeki Tire şehrinde bir aracı hedef almıştı.

Hizbullah ise yaptığı açıklamada, El-Menar televizyonu çalışanı Ali Nureddin'in Tire şehrinde İsrail ordusu tarafından hedef alınarak öldürüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
