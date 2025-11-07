Haberler

İran, İsrail'in Lübnan'a Saldırılarını Kınadı

İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınayarak uluslararası toplumu savaş kışkırtıcılığına karşı koymaya çağırdı. Dışişleri Bakanlığı, saldırıları ağır bir suç olarak nitelendirdi ve Washington'un destek verdiğini belirtti.

Saldırıların "bağımsız bir ülkenin ulusal egemenliğinin açık ihlali" ve "uluslararası barış ve güvenliğe karşı işlenmiş ağır bir suç" olarak nitelendirildiği açıklamada, İsrail'in cezasız kalmasının ve savaş kışkırtıcılığı ile yayılmacı politikalarının bölgesel barış ve güvenliğe yönelik tehlikeli sonuçları olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Tel Aviv'in saldırılarının " Washington'un tam desteği ve işbirliğiyle gerçekleştirildiği" ifade edilirken uluslararası topluma İsrail'in savaş kışkırtıcılığına karşı koyma çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
