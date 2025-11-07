İran, İsrail'in Lübnan'a Saldırılarını Kınadı

İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınayarak uluslararası toplumu İsrail'in savaş kışkırtıcılığına karşı koymaya çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla İsrail'in Lübnan'a saldırılarını kınadığını bildirdi.

Saldırıların "bağımsız bir ülkenin ulusal egemenliğinin açık ihlali" ve "uluslararası barış ve güvenliğe karşı işlenmiş ağır bir suç" olarak nitelendirildiği açıklamada, İsrail'in cezasız kalmasının ve savaş kışkırtıcılığı ile yayılmacı politikalarının bölgesel barış ve güvenliğe yönelik tehlikeli sonuçları olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Tel Aviv'in saldırılarının " Washington'un tam desteği ve işbirliğiyle gerçekleştirildiği" ifade edilirken uluslararası topluma İsrail'in savaş kışkırtıcılığına karşı koyma çağrısında bulunuldu.