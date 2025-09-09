İran, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını kınadı

Haberler

İran, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Siyonist rejimin, Katar'a yönelik askeri saldırısındaki ve Filistinli liderlere yönelik suikast girişimindeki suçunu şiddetle kınıyor ve bu saldırı sırasında bir grup Filistinli ve Katarlı vatandaşın şehit olmasından dolayı başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırısının Birleşmiş Milletler Şartı ilkelerini ve uluslararası hukukun temel kurallarını açıkça ihlal ettiği vurgulanarak, bölgedeki saldırganlığını tüm bölgeye genişleten İsrail'in bölge ve dünya barış ve istikrarına benzeri görülmemiş bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

Saldırının "terör saldırısı" olarak nitelendirildiği açıklamada, başta ABD olmak üzere İsrail'i destekleyen ülkelerin bu suçların sorumlusu olduğu belirtilerek, İran'ın Katar hükümeti ve halkıyla İsrail'in "vahşi saldırganlığına" karşı dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Hamas, liderlerinin İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ve 4 mensubu ile Katarlı bir polisin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
