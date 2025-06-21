İran, İsrail'in Holon Kentini Füzelerle Hedef Aldı

- İran, İsrail'in Holon kentini hedef aldı

TEL AVİV - İran, İsrail'in Holon kentini hedef aldı.

İsrail'in İran'da saldırmasıyla başlayan çatışmalar 9. günde devam ediyor. İran ordusu, İsrail' gece saatlerinde 5 füze ateşledi. İsrail medyası, füzelerin engellendiği, düşen parçalar nedeniyle Holon şehrindeki bir binanın çatısında yangın çıktığını aktardı.