İran, İsrail'in Holon Kentini Füzelerle Hedef Aldı

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İran, İsrail'in Holon Kentini Füzelerle Hedef Aldı
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İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar sonrası çatışmalar 9. günde devam ediyor. İran ordusu, İsrail'in Holon kentini hedef alarak gece saatlerinde 5 füze fırlattı. Füzelerin engellendiği ancak düşen parçalar nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.

- İran, İsrail'in Holon kentini hedef aldı

TEL AVİV - İran, İsrail'in Holon kentini hedef aldı.

İsrail'in İran'da saldırmasıyla başlayan çatışmalar 9. günde devam ediyor. İran ordusu, İsrail' gece saatlerinde 5 füze ateşledi. İsrail medyası, füzelerin engellendiği, düşen parçalar nedeniyle Holon şehrindeki bir binanın çatısında yangın çıktığını aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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