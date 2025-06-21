İran, İsrail'in Holon Kentini Füzelerle Hedef Aldı
İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar sonrası çatışmalar 9. günde devam ediyor. İran ordusu, İsrail'in Holon kentini hedef alarak gece saatlerinde 5 füze fırlattı. Füzelerin engellendiği ancak düşen parçalar nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.
- İran, İsrail'in Holon kentini hedef aldı
TEL AVİV - İran, İsrail'in Holon kentini hedef aldı.
İsrail'in İran'da saldırmasıyla başlayan çatışmalar 9. günde devam ediyor. İran ordusu, İsrail' gece saatlerinde 5 füze ateşledi. İsrail medyası, füzelerin engellendiği, düşen parçalar nedeniyle Holon şehrindeki bir binanın çatısında yangın çıktığını aktardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel