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İran, İsrail'in Hava Saldırılarını Kınadı

İran, İsrail'in Hava Saldırılarını Kınadı
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İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'daki askeri tesislere yönelik hava saldırısını uluslararası hukukun ihlali olarak lanetledi ve meşru savunma hakkını vurguladı. Açıklamada iran'ın kendini savunma yükümlülüğü olduğu ve mevcut bölgesel gerginlikler hakkında uluslararası topluma acil önlem alma çağrısı yapıldığı belirtildi.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'daki askeri tesislere yönelik hava saldırısının uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın açık bir ihlali olduğunu belirterek, İran'ın meşru savunma hakkına dayanarak dış saldırılara karşı kendini savunma yükümlülüğü olduğunu bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı, İran'ın başkenti Tahran, İlam ve Huzistan eyaletlerinde bulunan askeri tesislerini hedef alan İsrail hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bu saldırının, ülkelerin toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdit olduğu belirtilerek, halkın güvenliği ve hayati çıkarlarını korumak için maddi ve manevi tüm yeteneklerin kullanılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Siyonist rejimin bölgede sürdürdüğü işgal ve Filistin halkına yönelik soykırımın, bölgedeki gerginliğin ana nedenleri arasında olduğu" belirtlidi. Uluslararası topluma, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılara karşı acil önlem alma çağrısında bulunan İran Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"İran İslam Cumhuriyeti, defalarca yetkili merciler tarafından vurgulandığı üzere, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesinde de yansıtılan meşru savunma hakkına dayanarak, dışarıdan gelen saldırgan eylemlere karşı kendisini savunma hakkına sahip ve yükümlü görmektedir.

İran İslam Cumhuriyeti, bölgesel barış ve güvenlik konusundaki sorumluluklarını da göz önünde bulundurarak, bölgedeki tüm ülkelerin barış ve istikrarı koruma konusundaki bireysel ve kolektif sorumluluklarını hatırlatmakta ve mevcut ciddi koşulları anlayarak Siyonist işgal rejiminin saldırgan eylemlerini kınayan barışsever tüm ülkelere teşekkür etmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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