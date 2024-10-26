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İran, İsrail'in Hava Saldırılarına Yanıt Verdi

İran, İsrail'in Hava Saldırılarına Yanıt Verdi
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İran, İsrail'in başkent Tahran ve diğer eyaletlerdeki askeri noktalara düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Saldırının 'sınırlı hasara' yol açtığını belirten İran, hava savunma sisteminin başarılı bir şekilde karşılık verdiğini duyurdu.

(ANKARA) – İran, İsrail'in hava saldırılarında başkent Tahran, İlam ve Huzistan eyaletlerinde bulunan askeri noktaların hedef alındığını açıkladı. İran Hava Savunma Karargahı, İsrail saldırılarının "sınırlı hasara" sebep olduğunu bildirdi.

İran Hava Savunma Karargahı, İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran, İlam ve Huzistan eyaletlerinde bulunan bazı askeri noktaları hedef aldığını; İran'ın entegre hava savunma sisteminin saldırılara "başarılı bir şekilde karşılık verdiğini" bildirdi.

İran Hava Savunma Karargahı saldırıya ilişkin açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"İran İslam Cumhuriyeti yetkililerinin, suçlu ve yasa dışı Siyonist rejime maceracı eylemlerden kaçınması yönündeki önceki uyarılarına rağmen, İsrail bugün sabah saatlerinde gerginlik yaratıcı bir şekilde Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerindeki askeri merkezlere saldırıda bulunmuştur. Bu saldırıya karşı ülkenin entegre hava savunma sistemi başarılı bir şekilde karşılık vermiştir. Saldırıda bazı noktalara sınırlı hasar verilmiş olup, bu olayın boyutları şu an incelenmektedir. Bu bağlamda, halkımızın birlik ve huzuru korumasını istemekte ve bu olaylarla ilgili haberleri ulusal medyadan takip etmelerini, düşman medyasının spekülasyonlarına itibar etmemelerini rica etmekteyiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Güvenlik Politika Savunma Tahran İsrail Güncel Dünya İran

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