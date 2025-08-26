İran, İsrail'in Gazze'deki Hastane Saldırısını Kınadı

TAHRAN, 26 Ağustos (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği kanlı saldırısını şiddetle kınadıklarını söyledi.

Bekayi, pazartesi günü yaptığı açıklamada aralarında 5 gazetecinin de bulunduğu en az 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırıyı "menfur bir suç" olarak nitelendirdi.

Bekayi, "bu acımasız bombardımanın", İsrail'in Filistin'i bir ulus ve kimlik olarak yok etme amacıyla uyguladığı "soykırım" planı doğrultusunda tasarlayıp gerçekleştirdiği "bir savaş suçu" olduğunu ifade etti.

İsrail'in "Gazze ve Batı Şeria'da insan hakları ve insani yardım haklarını açıkça ihlal etmesine rağmen" ilgili uluslararası kuruluşların harekete geçmemesinin "utanç verici" olduğunu belirten sözcü, tüm hükümetlerin Filistinlilere yönelik "soykırımı" durdurma ve İsrailli "suçluları" cezalandırma konusunda yasal ve ahlaki sorumluluğu bulunduğunu vurguladı.

Nasır Hastanesi, Gazze'nin güneyinde kısmen hizmet verebilen son hastane olarak öne çıkıyor.