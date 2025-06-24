İran, İsrail'in Füze İddiasını Yalanladı

( ANKARA ) - İran devlet medyası, İsrail'in ateşkesin ardından İran tarafından İsrail'e füze fırlatıldığı yönündeki iddiasını yalanladı.

Devlet medyası, İran'ın ateşkes yürürlüğe girdikten sonra İsrail'e herhangi bir füze saldırısı düzenlemediğini belirtti. İsrail Ordusu ateşkesin ardından İran'dan füzeler fırlatıldığını ileri sürmüş bu füzelerin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini ifade etmişti.