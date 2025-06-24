İran, İsrail'in Füze İddiasını Yalanladı

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İran devlet medyası, ateşkes sonrası İsrail'in İran'dan füze atıldığı yönündeki iddialarını reddetti ve bu haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

İran devlet medyası, ateşkes sonrası İran'dan füze atıldığı yönündeki İsrail'in resmi iddiasını yalanladı.

Devlet televizyonunun konuya ilişkin haberinde, İsrail'e füze atıldığı iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Haberde, 'Siyonist rejime, ateşkes ilan edilmesinin ardından İran'dan işgal topraklarına füze atıldığına ilişkin haberler doğru değil." ifadesi kullanıldı.

İsrail, ateşkes ilan edilmesinin ardından İran'da füze atıldığını savunmuştu.

İsrail Savunma Bakanı da bunun üzerine İran'a saldırı emri verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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