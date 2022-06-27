İran: İsrail'in CENTCOM'a üyeliği bölge için tehdittir

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İsrail'in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığında (CENTCOM) yer alması ve tatbikat düzenlemesinin bölge için tehdit oluşturduğunu söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre Bakıri, Pakistanlı mevkidaşı Nedim Rıza ile Tahran'da bir araya geldi.

Bakıri, "İsrail'in CENTCOM'daki üyeliğini, teçhizat konuşlandırılması ve tatbikatlardaki varlığını bölge için tehdit olarak kabul ediyor ve buna tepki gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda İran ve Pakistan askeri makamları ve yetkililerinin çabalarının iki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkı sağladığını dile getiren Bakıri, Tahran yönetiminin komşularıyla iyi ilişkileri önemsediğini söyledi.

Afganistan'daki gelişmelere de değinen Bakıri şunları kaydetti:

"Afganistan konusu, İran ve Pakistan arasındaki en etkili konulardan biri. Afganistan'daki şartlar göz önüne alındığında, diğer etnik grupların yönetime katılımı, bu ülkenin geleceğinde güvenlik ve istikrarın sağlanmasında yapıcı bir rol oynayacaktır.

Biz, Afganistan'da terörün gelişmesinden endişe duyuyoruz. Bu konuda planlarımız var ve bu sorunların İran ve Pakistan'ın iş birliğiyle çözülebileceğine inanıyoruz. Yabancı ülkelerin müdahalesine gerek yok."

Pentagon Birleşik Komutanlık Planı'nda geçen yıl ocak ayında değişiklik yaparak, İsrail'i Avrupa Kuvvetleri Komutanlığının yetki alanından çıkarıp CENTCOM yetki alanına dahil ettiğini açıklamıştı.

Middle East Institute tarafından şubat ayında düzenlenen bir seminerde konuşan ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Kenneth McKenzie, CENTCOM'un Körfez ülkelerini İran tehdidine karşı birleştireceğini savunarak, "İsrail ile entegre bir hava ve füze savunma sistemi büyük bir avantaj getirecektir. Birlikte çok daha güçlü ve benzersiz yetenekler geliştirebiliriz." demişti.